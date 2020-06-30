Lezzet Düşkünleri final mi yaptı? TV8'in sevilen lezzet yarışmasında 2'li takımlar halinde yarışan 10 yarışmacıdan haftanın birincisi 10 bin TL alırken en düşük puanı alan eleniyordu. En son Cumartesi eleme gününde yayınlanan Lezzet Düşkünleri TV8 yayın akışından kaldırılınca merak konusu oldu ve bitip bitmediğine dair araştırmalar başladı. Peki Lezzet Düşkünleri yeniden izleyicilerle buluşacak mı?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ FİNAL Mİ YAPTI?
Lezzet Düşkünleri 29 Haziran-3 Temmuz arasındaki yakın akışında yer almıyor. İlk olarak saat 16.00'da yayınlanan Lezzet Düşkünleri bir süredir sabah 10.00'da izleyicilerle buluşuyordu. Peki, Lezzet Düşkünleri bitti mi, neden yok?
Lezzet Düşkünleri'nin yayın günlerinde ve saatinde değişikliğe gidildi. TV8'in haftalık programına göre, Lezzet Düşkünleri 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00'de yayınlanacak.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi (ELENDİ)
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Cemile Şef ile eltisi Arzu
Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.
Aras Şef ile Fatoş Şef (YENİ YARIŞMACILAR)