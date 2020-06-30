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    • 30.06.2020 14:13
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    Etiyopyalı şarkıcı Hundessa öldürüldü!

    Etiyopya'nın tanınmış ve sevilen şarkıcılarından , silahlı saldırıya uğradı. Aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa başından vurularak öldürüldü. Ülkede 2018 yılında yapılan muhalif gösterilere öncülük eden isimlerden olan Hundessa'nın ölümüyle, bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.

    Etiyopyalı şarkıcı Hundessa öldürüldü!

    Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Addis Ababa'da silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2018 yılı ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçıyı, kimin hedef aldığı henüz bilinmiyor.

    BAŞBAKANDAN TAZİYE MESAJI

    Başbakan Abiy Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, şarkıcı için "Muhteşem bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçıyı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015 ile 2018 yılları arasında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

    ENDİŞE BÜYÜK
    2018'de Abiy Ahmed hükümetinin göreve gelmesiyle bölgedeki tansiyon azalmıştı. Şarkıcının ölümüyle bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.
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