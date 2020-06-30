42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda Cuma günü final yapacak. Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği, jürilerin yarışmacıları eleştirdiği Doya Doya Moda'da bugünün birincisi kim oldu? Finali görmeye çok az zaman kalmışken 6 kişi kalan yarışmacılar arasında da gerginlikler devam ediyor. 30 Haziran Salı Doya Doya Moda puan durumuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU!
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
29 HAZİRAN DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Sündüz 17 puan ile günün birincisi oldu
Su:12
Betül:15
Hanzade:10
Emel:8
Gamze:7
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (26 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Emel Başkan ve Gamze kaldı. Kemal Doğulu'nun giden sen değilsin Gamze demesi şaşırttı. Daha sonra Emel'in de elenmediğini bu hafta eleme olmayacağını söyledi.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi.