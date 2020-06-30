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    • 30.06.2020 14:36
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    dizisinin ’u hakkında şok suçlama! 'Hem doktor hem tecavüzcü hem de oyuncu'

    dizisinde ‘’ karakterini canlandıran ve asıl mesleği doktor olan , hakkında yapılan, ‘Hem tecavüzcü hem doktor hem oyuncu’ şeklindeki hakaret içerikli paylaşımların kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Bilen, Türkiye’nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medya kullanıcısının hakkında yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor duruma düştüğünü belirtip şikayetçi oldu.

    Salih Bilen hakkında tecavüzcü etiketi!

    SAVCILIĞA KOŞTU

    İşler güçler dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran ve asıl mesleği doktor olan Salih Bilen, hakkında yapılan, 'Hem tecavüzcü hem doktor hem oyuncu' şeklindeki hakaret içerikli paylaşımların kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bilen, Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medya kullanıcısının hakkında yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor duruma düştüğünü belirtip şikayetçi oldu.

    'İşler güçler' dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran oyuncu Salih Bilen, aynı zamanda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olarak görev yapıyor. Hayali olan oyunculuk mesleğini amatör şekilde ifa eden Doktor Bilen, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

    O PAYLAŞIMLARI KALDIRDI
    Bir sosyal medya platformu üzerinden 'Raynoldum' rumuzlu bir kullanıcının kendisi hakkında "Bir kadına tecavüz eden hem oyuncu hem doktor" şeklinde bir paylaşım gördüğünü belirten Bilen, söz konusu paylaşımın kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, doktor Bilen'in talebi ardından yorumun kaldırılmasına karar verdi.

    BU KEZ SAVCILIĞA BAŞVURDU
    Yazılan paylaşımı önemsemeyen Doktor Bilen, aynı rumuzlu kullanıcı tarafından yeniden aynı yorumun yapılması ardından hakkında asılsız bir iddiada bularak saygınlığını zedeleyen sosyal medya kullanıcını savcılığa ihbar etti. Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medyada kullanıcısının yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor bir duruma düştüğünü belirten Bilen, şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haberler Magazin İşler Güçler dizisinin Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkında şok suçlama! 'Hem doktor hem tecavüzcü hem de oyuncu'
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