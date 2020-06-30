O PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Bir sosyal medya platformu üzerinden 'Raynoldum' rumuzlu bir kullanıcının kendisi hakkında "Bir kadına tecavüz eden hem oyuncu hem doktor" şeklinde bir paylaşım gördüğünü belirten Bilen, söz konusu paylaşımın kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, doktor Bilen'in talebi ardından yorumun kaldırılmasına karar verdi.