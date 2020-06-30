SAVCILIĞA KOŞTU
İşler güçler dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran ve asıl mesleği doktor olan Salih Bilen, hakkında yapılan, 'Hem tecavüzcü hem doktor hem oyuncu' şeklindeki hakaret içerikli paylaşımların kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bilen, Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medya kullanıcısının hakkında yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor duruma düştüğünü belirtip şikayetçi oldu.
'İşler güçler' dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran oyuncu Salih Bilen, aynı zamanda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olarak görev yapıyor. Hayali olan oyunculuk mesleğini amatör şekilde ifa eden Doktor Bilen, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.
O PAYLAŞIMLARI KALDIRDI
Bir sosyal medya platformu üzerinden 'Raynoldum' rumuzlu bir kullanıcının kendisi hakkında "Bir kadına tecavüz eden hem oyuncu hem doktor" şeklinde bir paylaşım gördüğünü belirten Bilen, söz konusu paylaşımın kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik, doktor Bilen'in talebi ardından yorumun kaldırılmasına karar verdi.
BU KEZ SAVCILIĞA BAŞVURDU
Yazılan paylaşımı önemsemeyen Doktor Bilen, aynı rumuzlu kullanıcı tarafından yeniden aynı yorumun yapılması ardından hakkında asılsız bir iddiada bularak saygınlığını zedeleyen sosyal medya kullanıcını savcılığa ihbar etti. Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medyada kullanıcısının yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor bir duruma düştüğünü belirten Bilen, şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.