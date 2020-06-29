29 Haziran Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusu programın yakın takipçileri tarafından araştırlıyor. Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşandı. Cumartesi ve pazar günü kıran kırana geçen iki mücadeleyi Sercan kazandı. Sercan aday olarak cumartesi akşamı Berkan'ı, dün akşam ise Nisa'yı aday gösterdi. Şimdi izleyiciler üçüncü eleme adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor üçüncü eleme henüz belli olmadı.