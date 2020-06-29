29 Haziran Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusu programın yakın takipçileri tarafından araştırlıyor. Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşandı. Cumartesi ve pazar günü kıran kırana geçen iki mücadeleyi Sercan kazandı. Sercan aday olarak cumartesi akşamı Berkan'ı, dün akşam ise Nisa'yı aday gösterdi. Şimdi izleyiciler üçüncü eleme adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor üçüncü eleme henüz belli olmadı.
SURVİVOR 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
İkinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazandı ve eleme adayı olarak NİSA'yı gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.
MAVİ TAKIM: 10
KIRMIZI TAKIM: 3
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?
Araba oyununda finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Ada konseyinde Acun Ilıcalı geçen hafta hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.