Survivor Nisa Sercan olayı magazin gündeminden düşmüyor. Sercan'ın daha önce duygularını Nisa'ya açması ve red almasıyla olaylar kapanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak Nisa'nın ismini yazan Sercan bu konunun daha da büyüyerek gündeme gelmesine neden oldu. Acun Ilıcalı ise Survivor Nisa Sercan olayı ile ilgili ses kaydı bulduklarından bahsederek bu akşam açıklayacağı şeylerden sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını vurguladı. İzleyiciler akşamı sabırsızlıkla beklerken olayların detaylarını merak ediyor ve Survivor Nisa kimdir? Sorusunun yanıtını arıyor.
"O DÖNEME AİT BİR SES KAYDINA ULAŞTIK"
Acun Ilıcalı: "Konu Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikinizde tabiki Survivor'ın zor şartlarında mücadele ederken aranızdaki konuyla ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de iddiaları oldu. Bu konuya ben hiç müdahale olmadım ama iddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. Yani sizi bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi şekilde incelemelerini istedim ve o döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafında bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu."
"Ekibimizin yaklaşık 4 5 gün taramaları sonucunda o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Şimdi arkadaşlarım bu akşam da son kez bakacaklar. Ancak şunu söyleyebilirim, benim şu anda gördüğüm daha doğrusu dinlediğim bir ses kaydı var ve bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım ama tabiki dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık."
"Bunun için sadece bir gün rica ediyorum. Yarın bu konu ile ilgili tek bir açıklama yapacağım. Yarın bu konuyla ilgili ilk kez ve son kez bir açıklama yapacağım ve konuyu bir şekilde kapatmış olacağız."
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR SERCAN VE NİSA ARASINDA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.