Lezzet Düşkünleri bitti mi? Lezzet Düşkünleri neden yok, ne zaman yayınlanacak?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ'NDE GEÇEN HAFTA!

Yarışmanın haftanın finalinde kazanan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım Gökhan Şef ile yardımcısı Burhan oldu. Böylece haftanın finalinde kazanan takım Gökhan şef ile yardımcısı Burhan olarak şef Gabriele Sponza tarafından açıklandı.

Finalde elemeye kalan Selen Şef ve yardımcısı Gizem ile Berna Şef ve yardımcısı Gizem rakipleri tarafından puanlandı. Elenmesi yönünde rakipleri tarafından 5 puan alarak yarışmaya veda eden, elenen Selen Şef ve yardımcısı Gizem oldu.