Lezzet Düşkünleri bitti mi? Lezzet Düşkünleri neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Lezzet Düşkünleri bitti mi? Lezzet Düşkünleri neden yok? TV 8 programı Lezzet Düşkünleri ne zaman yayınlanacak? Dikkat çeken televizyon programlarından birisi olan ve yarışma programında yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için kıyasıya yarış veriyor. Ancak bugün programın başlamaması nedeniyle Lezzet Düşkünleri bitti mi sorusu gündem oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BİTTİ Mİ?
Sevilen yarışma programı Lezzet Düşkünleri bu hafta TV 8 yayın akışında bulunmuyor. Yarışmanın yeni bölümlerinin 4 Temmuz Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ'NDE GEÇEN HAFTA!
Yarışmanın haftanın finalinde kazanan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım Gökhan Şef ile yardımcısı Burhan oldu. Böylece haftanın finalinde kazanan takım Gökhan şef ile yardımcısı Burhan olarak şef Gabriele Sponza tarafından açıklandı.
Finalde elemeye kalan Selen Şef ve yardımcısı Gizem ile Berna Şef ve yardımcısı Gizem rakipleri tarafından puanlandı. Elenmesi yönünde rakipleri tarafından 5 puan alarak yarışmaya veda eden, elenen Selen Şef ve yardımcısı Gizem oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMA FORMATI
Bu yarışmada diğer yemek programlarından farklı olarak seyircilerin oyları da önemli olacak. 5'erli gruplardan oluşan iki takımın karşı karşıya geleceği yarışmada takımlar birbirlerine meydan okuyacak. Bu meydan okuma işi, el becerisi, hüner ve hamaratlık ile olacak. Yarışmacılar haftanın ödülünü kazanabilmek için yarışacaklar.
Yarışmanın sunucusu Gabriel Sponza, izleyicilerin işine yarayacak mutfak bilgilerinin yanı sıra yemek tariflerini de detaylı bir şekilde aktaracak. Her hafta bir final yapılacak. Bu hafta finalinde bir çift ödül sahibi olurken, bir çift de yarışmaya veda edecek. Bir sonraki hafta veda eden çiftin yerine yeni bir çift yarışmaya katılacak.