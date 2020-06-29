PARKURDA DÜŞEN YASİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?



Bir anda yerde kalan Yasin'in yardımına arkadaşları ve sağlık ekibi koştu. Doktor Ulaş Korkmaz, ayağa kalkamayan Yasin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Herkesi korkutan bu sahne sonrasında Yasin ayağa kalktı. Sonrasında ise Survivor Yasin, doktor tavsiyesi ile bir tur dinlenmeye alındı. Survivor Yasin, kendini iyi hissettiği için bir tur dinlendikten sonra Nisa ile dokunulmazlık oyununa kaldığı yerden devam etti.

Survivor ada konseyinde Yasin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Acun Ilıcalı "Büyük geçmiş olsun. Çok normal bir düşüş değildi. Allah korumuş. İrem'le beraber izliyorum. Sen düşünce 'Eyvah' dedim. İrem ise 'Korkma ona hiç bir şey olmaz' şeklinde yanıt verdi" dedi.

Yasin ise, "Açıkçası çok korkuttum. İnanılmaz büyük bir acıydı. Bir yerim gitti diye düşündüm. Ama Survivor'da bir yarışın içerisindeyiz ve şikayet etmeye hakkımız yok. Survivor'ın doğası bu. Bu 7 yarışmacı da büyük bir mücadele sergiliyor ve

Survivor'ın gerçek ruhunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.