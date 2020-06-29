Genellikle adadan elenen Evrim ile olan tartışmalarıyla gündeme gelen Survivor Yasin Obuz bu aralar sessizliğini koruyor. Parkurlardaki hızını iyice arttıran ve kazanma hırsı gözünden okunan Survivor Yasin'in hayatına dair bilgiler çok fazla merak edilerek gündemde araştırma konusu oluyor. Son oyunda parkurda kötü bir kaza geçiren Survivor Yasin ile ilgili Acun Ilıcalı'da ada konseyinde konuştu. Peki neler söyledi?
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
PARKURDA DÜŞEN YASİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bir anda yerde kalan Yasin'in yardımına arkadaşları ve sağlık ekibi koştu. Doktor Ulaş Korkmaz, ayağa kalkamayan Yasin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Herkesi korkutan bu sahne sonrasında Yasin ayağa kalktı. Sonrasında ise Survivor Yasin, doktor tavsiyesi ile bir tur dinlenmeye alındı. Survivor Yasin, kendini iyi hissettiği için bir tur dinlendikten sonra Nisa ile dokunulmazlık oyununa kaldığı yerden devam etti.
Survivor ada konseyinde Yasin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Acun Ilıcalı "Büyük geçmiş olsun. Çok normal bir düşüş değildi. Allah korumuş. İrem'le beraber izliyorum. Sen düşünce 'Eyvah' dedim. İrem ise 'Korkma ona hiç bir şey olmaz' şeklinde yanıt verdi" dedi.
Yasin ise, "Açıkçası çok korkuttum. İnanılmaz büyük bir acıydı. Bir yerim gitti diye düşündüm. Ama Survivor'da bir yarışın içerisindeyiz ve şikayet etmeye hakkımız yok. Survivor'ın doğası bu. Bu 7 yarışmacı da büyük bir mücadele sergiliyor ve
Survivor'ın gerçek ruhunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.