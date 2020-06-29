İbrahim Tatlıses 68 yaşında 7 çocuk ve 9 torun sahibi olarak dikkat çekerken yeni sevgilisiyle de gündeme geldi. İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi kimdir? Sorgulaması gündemde çok fazla yapılmaya başlandı. Peki İbrahim Tatlıses programda sevgilisi ile ilgili neler söyledi? Eski eşi Ayşegül Yıldız nasıl bir paylaşım yaptı? Bu paylaşım üzerine İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız kimdir? Araştırmaları da arama motorları üzerinden yapılıyor