İbrahim Tatlıses 68 yaşında 7 çocuk ve 9 torun sahibi olarak dikkat çekerken yeni sevgilisiyle de gündeme geldi. İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi kimdir? Sorgulaması gündemde çok fazla yapılmaya başlandı. Peki İbrahim Tatlıses programda sevgilisi ile ilgili neler söyledi? Eski eşi Ayşegül Yıldız nasıl bir paylaşım yaptı? Bu paylaşım üzerine İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız kimdir? Araştırmaları da arama motorları üzerinden yapılıyor
İBRAHİM TATLISES YENİ SEVGİLİSİ KİM?
İbrahim Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya'yla Bodrum'daki yazlığında tatil yapıyor. Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya'yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi. 2.sayfa programına katılan Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca Karakaya'nın Tatlıses'in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.
Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgili Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Tatlıses paylaşımına şu notu ekledi: Bodrum Akşamları… Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi Çıkarmıyoruz!
İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu.
Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamladı. Bir dönem modellik yapan Yıldız, yerel kanallarda sunuculuk da yaptı.
Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. olan Yıldız'ın hayatı, "Fırat" dizisinin Bodrum'daki çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışmasıyla değişti. O tarihte 16 yaşında olan Yıldız, daha sonra "Fırat" ve "İmparator" adlı dizilerde rol aldı
Kendisini keşfeden İbrahim Tatlıses'i 13 Mart 2011 günü uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaldığı hastanede bir an olsun yalnız bırakmaması ise, ikilinin 12 yıllık ilişkisini gözler önüne serdi.
27 Eylül 2011'de Tatlıses ile hastanede evlendi. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikah şahidi oldu.
Çiftin, 9 Nisan 2013 Salı günü saat 01:00'de Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Elif Ada adını verdikleri bir kızları oldu. Daha sonra çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.