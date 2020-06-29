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    • Magazin
    • 29.06.2020 16:32
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    • 29.06.2020 16:32
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    ? 29 Haziran Cuma puan durumu!

    Son haftanın yaşandığı yarışmasında heyecan yükseldi ve yarışmacılar arasındaki rekabet de arttı. En iyi olmak için yarışanlar büyük beden stilini göstermek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Haftanın ilk gününde puanlar alınırken günün en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacılar da belli oldu. Peki ? nasıl şekillendi? Büyük final ödülü de açıklandı. İşte merak edilenler…

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda jürileri Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu haftanın ilk gününde puanlarını verdi. Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği Doya Doya Moda'da bugünün birincisi kim oldu. Finali görmeye çok az zaman kalmışken bu hafta alınan puanlar çok daha büyük önem taşıyor. 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.

    29 HAZİRAN DOYA DOYA MODA PUANLAMASI

    Emel:4

    Betül: 19 puan ile günün birincisi oldu

    Sündüz:13

    Hanzade:13

    Su:7

    Gamze:6

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (26 HAZİRAN)

    Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Emel Başkan ve Gamze kaldı. Kemal Doğulu'nun giden sen değilsin Gamze demesi şaşırttı. Daha sonra Emel'in de elenmediğini bu hafta eleme olmayacağını söyledi.

    DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

    Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.

    DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?

    28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Babasını hiç tanımayan Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda'da gözyaşlarına boğulmuştu.
    Türk biriyle evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. Sündüz Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, turizm ve otelcilik sektöründe çeşitli işler yapan bir iş adamıdır.
    46 yaşında olan Ahmet Durmaz İstanbul'da ikamet ediyor.
    Sündüz ve Ahmet çiftinin iki kız çocuğu var.
    Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 29 Haziran Cuma Doya Doya Moda puan durumu!
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