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    • 29.06.2020 18:28
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    • 29.06.2020 18:28
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    konusu nedir? kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında birbirinden güzel filmler izleyicilerle buluşuyor. Yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncu kadrosu hakkında bilgiler haberimizde!

    Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU

    Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev…

    GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI

    Tom Cruise – Ethan Hunt

    Jeremy Renner – William Brandt

    Simon Pegg – Benji Dunn

    Paula Patton – Jane Carter

    Michael Nyqvist – Kurt Hendricks

    Vladimir Mashkov – Anatoly Sidorov

    Josh Holloway – Trevor Hanaway

    Anil Kapoor – Brij Nath

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