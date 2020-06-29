Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir?

Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, Görevimiz Tehlike 4 konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU

Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI

Tom Cruise – Ethan Hunt

Jeremy Renner – William Brandt

Simon Pegg – Benji Dunn

Paula Patton – Jane Carter

Michael Nyqvist – Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov – Anatoly Sidorov

Josh Holloway – Trevor Hanaway

Anil Kapoor – Brij Nath