Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir?

Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, Görevimiz Tehlike 4 konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU
Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, "Ghost Protocol" adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev…
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI
Tom Cruise – Ethan Hunt
Jeremy Renner – William Brandt
Simon Pegg – Benji Dunn
Paula Patton – Jane Carter
Michael Nyqvist – Kurt Hendricks
Vladimir Mashkov – Anatoly Sidorov
Josh Holloway – Trevor Hanaway
Anil Kapoor – Brij Nath