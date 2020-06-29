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    • Magazin
    • 29.06.2020 16:24
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    • 29.06.2020 16:24
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    ne zaman başlayacak? Sırlar çözülecek! Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

    Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Atiye ilk sezonuyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini çıkaran Atiye'yi 2. sezonda nasıl bir maceranın beklediği merak edilmeye başlandı. Peki, ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Netflix platformunda ilk sezonuyla yakın bir zamanda izleyici karşısına çıkan Atiye'nin ikinci sezon tarihi merak ediliyor. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye sürükleyici hikayesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen dizisin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İzleyiciler şimdilerde Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

    ATİYE OYUNCU KADROSU

    -Beren Saat
    -Metin Akdülger
    -Başak Köklükaya
    -Melisa Şenolsun
    -Mehmet Günsür
    -Hazal Türesan
    -Tim Seyfi
    -Cezmi Baskın
    -Civan Canova
    -Meral Çetinkaya

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.
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