Survivor 2020 finale doğru ilerlerken hiç şüphesiz ki parkurların ve başarıların yanı sıra en çok konuşulan konu Survivor Nisa Sercan olayı oluyor. Survivor Nisa Sercan sevgili mi sorularını gündemde çok fazla soranlar için en baştan ikili arasında yaşananları da haberimizde derledik. Survivor yeni fragman ise akşamı iple çektiriyor ve yarışmanın fenomen izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor Nisa ve Sercan olayına ilişkin önemli bir bilgi paylaşıyor.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!
Survivor yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Açıklama yapan Acun Ilıcalı: "Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullandı. bu gelişme üzerine Survivor Nisa Sercan olayında neler yaşandığı yeniden gündem oldu ve sorgulanmaya başladı. Ses kayıtlarından neler çıkacağı merak ediliyor. Daha önce Nisa'nın Sercan'a yazdığı mektuplar ortaya çıkmıştı, romantik notlar olduğunu söyleyen Sercan'a karşılık Nisa sadece doğum gününü kutladım demişti. Tüm detaylar bu akşam ortaya çıkacak...
SURVİVOR SERCAN-NİSA ARASINDA NELER YAŞANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın elenmesi yönünde Nisa'nın ismini vermesi ortalığı karıştırdı. Daha önce kendisine açılan ve karşılık alamayan Sercan'ın bilerek bunu yaptığını ve intikam aldığını söyleyen Nisa'dan sonra ikili arasında ada konseyinde gerginlikler yaşandı.
"ZARAR GÖREN BEN OLDUM"
Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.
Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.
Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."
SURVİVOR NİSA NE CEVAP VERDİ?
Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!
Ya boşver, söylemeyelim..."
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI