Gabriele Sponza'nın sunduğu Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün ve Cumartesi günleri TV8 sabah kuşağında yayınlanıyor. Her hafta olduğu gibi bu Cumartesi de en düşük ve en yüksek oyları alan takım belirlendi. Lezzet Düşkünleri haftanın birincisi 10 bin TL'nin sahibi olurken en düşük puanı alan takım ise elendi. İzleyiciler de destekledikleri takıma oy verebiliyor, bu sayede elenen takımın yeniden yarışmaya dönme şansı da oluyor.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ TAKIM OLDU?
Boğaçhan Şef ve Cemile Şef finalde yeniden mutfağa girerek büyük ödülü kazanmak için hünerlerini sergilediler. Rakipleri tarafından yeniden puanlanan şeflerden kazananı ünlü Şef Gabriele Sponza açıkladı. Boğaçhan Şef ve yardımcısı Taylan rakiplerinden 2 oy alabildi. Lezzet Düşkünleri haftanın finalinde Cemile Şef ve yardımcısı Arzu ise rakiplerinden toplamda 6 oy alarak kazanan takım olmayı başardı. 27 Haziran haftanın finalinde 10 bin liralık ödülü Cemile Şef ve yardımcısı Arzu kazandı.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BU HAFTA KİM ELENDİ? (27 HAZİRAN)
Gökhan Şef ve yardımcısı Burhan ile Aras Şef ve yardımcısı Fatoş, eleme potasında yeniden karşılaşmak zorunda kalan iki takım oldu. Lezzet Düşkünleri yarışmasında rakipleri tarafından gitmesi için 3 oy kullanılan Aras Şef ile Fatoş'un karşısında gitmesi için 5 oy kullanılan Gökhan Şef ile yardımcısı Burhan bu oylama sonucuna göre elenen ismi netleştirdi. Gökhan Şef ve yardımcısı Burhan, gitmeleri için en fazla oyu alarak elenen takım oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Cemile Şef ile eltisi Arzu
Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.
Aras Şef ile Fatoş Şef