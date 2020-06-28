Survivor finale doğru yaklaştıkça parkurların zorluğu ve ödüllerin büyüklüğü dikkat çekiyor. Finale kalmak için yarışan her bir yarışmacı ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan ve heyecanla takip edilen Survivor'da neler yaşandı? Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı. Survivor eleme adayı olarak 27 Haziran Cumartesi hangi isim söylendi. Bu akşamki yeni bölümde ise Yasin'in parkurda geçirdiği kaza dikkat çekiyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu. Sercan eleme adayı olarak BERKAN'ı gösterdi.
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
Bil Bakalım oyununu Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.
MAVİ TAKIM: 10
KIRMIZI TAKIM: 3
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.
Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.
SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da son üç dokunulmazlık oyununda eleme adayları belirlenmişti. Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI