SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Yeni araba ödülü için bu kez Survivor'ın klasikleşmiş oyunlarından biri oynanıyor. Yarışmacılar annelerinin kendileri hakkında sorulan sorulara verdikleri yanıtları bilmeye çalışıyor. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı yarışmanın finale kalan isim Elif ve Berkan oldu.

Finalde ise büyük ödülü kazanan isim Elif oldu.





SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?



Survivor'da son üç dokunulmazlık oyununda eleme adayları belirlenmişti. Dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adayı olarak Evrim, Sercan ve Nisa'yı göstermişti. Bu üç isim arasında yapılan oylamanın ardından elenen isim belirlendi. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde Survivor 2020'ye veda eden ismi duyurdu. Bu akşamki konseyde üç isim arasından elenen isim Evrim Keklik oldu.



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