Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, 27 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Yarışmacılar bireysel olarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Kazanan isim ise SERCAN YILDIRIM oldu.