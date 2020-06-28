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    • Magazin
    • 28.06.2020 12:13
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    • 28.06.2020 12:13
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    , nereli? Instagram hesabı ne, boyu yaşı kaç?

    Güzel ve başarılı oyuncu ailesiyle birlikte çıktığı tatil ile gündeme geldi. Bikinili pozları ve kürek çekmesiyle sosal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme üzerine Esra Bilgiç Instagram hesabı ne, boyu yaşı kaç? Sorgulamaları internette sıkça yapılmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde “Halime Hatun” karakterine hayat veren ve büyük bir ivme yakalayan, geçtiğimiz yıl Ramo dizisindeki oyunculuğu ile de beğenilmişti. Peki , nereli?

    Esra Bilgiç kimdir, nereli?

    Esra Bilgiç magazin gündeminde çok konuşulan isimler isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Instagram hesabından aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Ramo dizisinde "Sibel" karakterine hayat veren Esra Bilgiç seyahat engelinin kalmasının ardından ailesiyle tatil yaparak doyasıya eğlendi, stres attı. Esra Bilgiç'i hayatına dair merak edilen ve çok araştırılan bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

    14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.
    Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler:
    Bir Umut Yeter (Derya) – 2018
    Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017
    Ramo -2019

    ESRA BİLGİÇ INSTAGRAM HESABI
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