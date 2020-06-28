Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın sosyal medyadan birbirini takibe alması ve Alaçatı'da bir haftadır tatil yaptıkları, birlikte başbaşa yemek yedikleri haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile Ebru Şahin'in arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları iddia edildi. Çiftten henüz bir açıklama gelmese de gazetecilerden kaçtıkları öğrenildi. Bu gelilme üzerine hayatı merak konusu olan Ebru Şahin kimdir?
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin'in hayatı şu şekilde. Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
CEDİ OSMAN KİMDİR?
Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.
Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.
Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.
Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.
Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.
Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.