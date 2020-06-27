SON MAÇTA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

KRİTİK MÜCADELE

Topladığı 57 puanla lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçta MKE Ankaragücü'ni bu akşam 21.00'de konuk edecek.