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    • Magazin
    • 27.06.2020 14:49
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    • 27.06.2020 14:49
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    'un başarılı kalecisi Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi

    'un 24 yaşındaki başarılı file bekçisi , Süper Lig'de oynanacak MKE Ankaragücü maçı öncesi 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Uğurcan'ın sınava maskeyle giriş yapması dikkatlerden kaçmadı.

    Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Uğurcan Çakır, bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü öncesinde yüzbinlerce öğrencinin katıldığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'un genç kalecisi, üniversite sınavına girerken görüntülendi. 24 yaşındaki oyuncu, sınava girdiği okula maskeyle giriş yaptı.

    SON MAÇTA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

    Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

    KRİTİK MÜCADELE

    Topladığı 57 puanla lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçta MKE Ankaragücü'ni bu akşam 21.00'de konuk edecek.
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