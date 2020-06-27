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    • 27.06.2020 17:19
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    • 27.06.2020 17:25
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    ’ın kardeşi artık Türkiye’de de !

    Ünlü sanatçı ’ın kardeşi , 24 yıl önce ’de boşandığı Hint asıllı işadamı ’yle ayrılıklarının Türkiye’de de tanınması için dava açtı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre Aile Mahkemesi, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi ‘nin verdiği kararının Türkiye’de de tanınmasına karar verdi.

    Semiramis Pekkan Türkiye’de de bekar!
    'ın kardeşi , Pekkan ile Lalvani'nin 27 Haziran 1987'de 'de evlendiği ve 9 yıl evli kaldığı iş adamıyla Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşanmıştı. 24 yıl önce İngiltere'de boşandığı Hint asıllı işadamı 'yle Türkiye'de halen evli göründüklerini öne sürerek nın Türkiye'de de tanınması için dava açmıştı.




    TÜRKİYE TANIDI
    İstanbul Aile Mahkemesi'nde Semiramis Pekkan'ın açtığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.

    DİLEK YAMAN/SABAH
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