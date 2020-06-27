Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Pekkan ile Lalvani'nin 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlendiği ve 9 yıl evli kaldığı iş adamıyla Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşanmıştı. 24 yıl önce İngiltere'de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani'yle Türkiye'de halen evli göründüklerini öne sürerek boşanmanın Türkiye'de de tanınması için dava açmıştı.
TÜRKİYE TANIDI
İstanbul Aile Mahkemesi'nde Semiramis Pekkan'ın açtığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.
DİLEK YAMAN/SABAH
TÜRKİYE TANIDI
İstanbul Aile Mahkemesi'nde Semiramis Pekkan'ın açtığı dava geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar verdi.
DİLEK YAMAN/SABAH