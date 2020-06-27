Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'ın ilk sezonu bu hafta sona erdi. Sezon finali bölümünde, Osman Bey, Sofia'nın kara şövalyelerine karşı ölümcül bir mücadeleye girişti. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. İzleyiciler şimdi Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.