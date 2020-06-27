Sarışın Bomba konusu nedir? Sarışın Bomba oyuncuları kimdir?

Sarışın Bomba konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak Sarışın Bomba oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, Sarışın Bomba konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

SARIŞIM BOMBA FİLMİ KONUSU

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

SARIŞIN BOMBA OYUNCU KADROSU

Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanan Atomic Blonde'un başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor.