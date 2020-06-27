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    • 27.06.2020 18:33
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    • 27.06.2020 18:33
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    konusu nedir? kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında birbirinden güzel filmler izleyicilerle buluşuyor. Yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, nedir? Sarışın Bomba oyuncu kadrosu hakkında bilgiler haberimizde!

    Sarışın Bomba konusu nedir? Sarışın Bomba oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

    SARIŞIM BOMBA FİLMİ KONUSU

    Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

    SARIŞIN BOMBA OYUNCU KADROSU

    Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanan Atomic Blonde'un başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor.

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