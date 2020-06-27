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    • 27.06.2020 18:19
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    • 27.06.2020 18:19
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    İntikam: Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? İntikam: Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimdir?

    İntikam: Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? Televizyon ekranlarında yayınlanacak oyuncuları kimdir? Televizyonlarda yayınlanan filmler izleyicilerin merak konusu oluyor. Sinema severlerin filmlerin konusunu araştırırken oyuncularını da arama motorlarında sorguluyor. İşte, İntikam: Bir Aşk Hikayesi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

    İntikam: Bir Aşk Hikayesi konusu nedir? İntikam: Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında birbirinden güzel filmler izleyicilerle buluşuyor. Yerli ve yabancı filmlerin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, nedir? İntikam Bir Aşk Hikayesi oyuncu kadrosu hakkında bilgiler haberimizde!

    İNTİKAM BİR AŞK HİKAYESİ FİLMİ KONUSU

    4 Temmuz bayramının ardından bir gece yarısı, 12 yaşındaki kızı Bethie'yle birlikte evine yürüyen Teena, bir çetenin saldırısına uğrar. Bethie'nin gözlerinin önünde tecavüze uğrayan Teena adaletin yerini bulmasını istemektedir. Bethie saldırganları teşhis edebilir ancak saldırganlar çok başarılı bir avukat tutunca Teena'nın eli oldukça zayıflar. En sonunda suçlular hiçbir ceza almadan serbest bırakılır. Saldırı günü olay yerine ilk gelen polis memuru ve aynı zamanda da Körfez Savaşı gazisi olan John Dromor, Teena'ya yardım edip intikamını almaya karar verir.

    İNTİKAM BİR AŞK HİKAYESİ OYUNCU KADROSU

    Nicolas Cage – John

    Anna Hutchison – Teena

    Talitha Eliana Bateman – Bethie

    Deborah Kara Unger – Agnes

    Don Johnson – Jay Kirkpatrick

    Joshua Mikel – Marvin

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