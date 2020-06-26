Survivor 2020'de özellikle parkurdaki başarılı atışlarıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım, daha çok Nisa konusu ile gündeme geliyor. Kaptanlık oyununu kazanan ve kendi takımını oluşturan Sercan gün geçtikçe başarılarını arttırıyor. Survivor Sercan'ın yarışma dışındaki hayatı da çok merak ediliyor. Peki hala çok fazla araştırılan Survivor Sercan Yıldırım Nisa olayında neler konuşulmuştu. İşte merak edilenler…
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
SURVİVOR SERCAN-NİSA ARASINDA NELER YAŞANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın elenmesi yönünde Nisa'nın ismini vermesi ortalığı karıştırdı. Daha önce kendisine açılan ve karşılık alamayan Sercan'ın bilerek bunu yaptığını ve intikam aldığını söyleyen Nisa'dan sonra ikili arasında ada konseyinde gerginlikler yaşandı.
"ZARAR GÖREN BEN OLDUM"
Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.
Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.
Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."
SURVİVOR NİSA NE CEVAP VERDİ?
Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!
Ya boşver, söylemeyelim..."