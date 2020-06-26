İntikam Oyunu konusu nedir? İntikam Oyunu filmi oyuncuları kimdir?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak İntikam Oyunu filmi oyuncuları kim? İntikam Oyunu filmi konusu nedir? Her akşam televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Buz Depremi filmi de sinema severlerin merak konusu oldu. İşte, İntikam Oyunu filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

İNTİKAM OYUNU FİLMİ KONUSU

Orta batıdan çıkıp gelen MacGregor kardeşler büyük bir krizin eşiğindedir. En küçük erkek kardeşlerinin nişanlısı, insan kaçakçılığını yöneten bir ekip tarafından kaçırılmıştır. En küçüklerine yardım etmek isteyen iki kardeş, bir suç baronu ve dürüst bir polis, askeri eğitimlerine başvurmalı ve aile için verilebilecek en önemli mücadeleye girişmelidir.

İNTİKAM OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Bu akşam ilk defa Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan İntikam Oyunu oyuncuları ünlü Hollywood yıldızlarını barındırıyor. Bruce Willis'in başrolünde oynadığı İntikam Oyunu filminde Cole Hauser, Shawn Ashmore, Ashton Holmes, Melissa Bolona, Sophia Bush ve Mike Epps bulunuyor.

Yönetmen: Brett Donowho

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018 / A.B.D. & Kanada