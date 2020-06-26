ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman harika bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarih hakkında bilgi edinmek istiyor. Ayrıca Ertuğrul Bey ve Turgut Alp gibi tarihi karakterlerin yeni sezonda diziye dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.