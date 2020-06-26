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    • 26.06.2020 22:27
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    kim kazandı? 26 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

    TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. İki takım arasında kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesini hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Programı ekran başında takip edemeyen izleyiciler kim kazandı sorusuna büyük bir heyecanla yanıt arıyor. Bu akşam nefes kesen mücadeleyi hangi takımın kazandığı sorgulanıyor. Peki, 26 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında nefes kesen mücadele sonunda hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler heyecanla 26 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte ödülü kazanan takım

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.

    MAVİ TAKIM: 10

    KIRMIZI TAKIM: 3

    SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

    Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.

    SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
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