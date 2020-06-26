Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında nefes kesen mücadele sonunda hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler heyecanla 26 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte ödülü kazanan takım

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.

MAVİ TAKIM: 10

KIRMIZI TAKIM: 3