Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da yarışmacılara yöneltilen "Üç dakika hamburger yeme rekoru kaçtır?" sorusu izleyenlerin dikkatini çekti ve gecenin en çok konuşulan sorularından birisi oldu. İlk olarak ödül oyununu mavi takım 10'a 3'lük skorla kazandı ve ardından Bil Bakalım oyununda keyifli anlar yaşandı.

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İki takım yarışmacıları arasındaki mücadele devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

KIRMIZI TAKIM: 6

MAVİ TAKIM: 2