Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da yarışmacılara yöneltilen "Üç dakika hamburger yeme rekoru kaçtır?" sorusu izleyenlerin dikkatini çekti ve gecenin en çok konuşulan sorularından birisi oldu. İlk olarak ödül oyununu mavi takım 10'a 3'lük skorla kazandı ve ardından Bil Bakalım oyununda keyifli anlar yaşandı.
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İki takım yarışmacıları arasındaki mücadele devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Mavi takım mücadeleyi 10'a 3'lük bir skorla kazanan takım oldu.
MAVİ TAKIM: 10
KIRMIZI TAKIM: 3
SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.