Alişan eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu bakıcısı ile birlikte kaza geçirdi. Hastanede müdehaleleri yapılan ünlü sanatçı ve ailesi kaza sonrası hastaneye götürüldü ve hemen sonrasında taburcu edildi. Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Alişan olayın detaylarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Peki şarkıcı Alişan hangi araba modelini kullanıyordu, aksı neden koptu? İşte merak edilen bilgiler...
ALİŞAN'IN ARABASININ MARKASI NEDİR, KAÇ PARA?
Alişan'ın düz yolda giderken takla attığı aracının markası Land Rover Discovery ve fiyatı ise yaklaşık 1 milyon lira.
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Alişan ve eşi Buse Varol ile oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Bakıcı hafif yaralandı. Alişan şunları söyledi: "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum."
"O BİZİM CANIMIZ"
Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" diye konuştu.
AKS NEDİR?
AKS yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.
Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır. Aks keçeleri, aks kovanına monte edilir ve aks kovanı ile aks mili arasındaki yağın sızmasını engeller. Aks körükleri ise aksın iç ve dış bölümünde yer alır. Dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin girmemesini sağlar.
AKS KOPMASI NEDEN OLUR? AKS NEDEN KOPAR?
Aracın tüm yükünü taşıyan ve güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri olan aksın arızası tehlikeli bir durumdur. Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgenin taş ve odun gibi sert cisimlere denk gelmesi aksa zarar verebilir. Bu tür darbeler aksların kırılmasına kopmasına neden olabilir. Her aracın yük taşıma kapasitesi farklıdır, fazla yük sebebiyle aks baskılanır ve bozulabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Aks kopması frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.