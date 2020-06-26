Alişan eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu bakıcısı ile birlikte kaza geçirdi. Hastanede müdehaleleri yapılan ünlü sanatçı ve ailesi kaza sonrası hastaneye götürüldü ve hemen sonrasında taburcu edildi. Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Alişan olayın detaylarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Peki şarkıcı Alişan hangi araba modelini kullanıyordu, aksı neden koptu? İşte merak edilen bilgiler...

ALİŞAN'IN ARABASININ MARKASI NEDİR, KAÇ PARA?



Alişan'ın düz yolda giderken takla attığı aracının markası Land Rover Discovery ve fiyatı ise yaklaşık 1 milyon lira.