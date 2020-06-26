Buz Depremi filmi oyuncuları kim? Buz Depremi filmi konusu nedir?

Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi filmi oyuncuları kim? Bilimkurgu türündeki film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sinema izleyicileri de bu filmlerin konularını ve oyuncu kadrolarını merak ediyor. Peki, Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları kimdir? İşte Buz Depremi filminin künye bilgileri!

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Buz Depremi Türü: Bilim Kurgu

Buz Depremi Yönetmeni: Paul Ziller

Buz Depremi Senaristi: Paul Ziller , David Ray