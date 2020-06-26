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    • 26.06.2020 18:14
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    • 26.06.2020 18:14
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    filmi oyuncuları kim? konusu nedir?

    Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak filmi oyuncuları kim? konusu nedir? Her akşam televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Buz Depremi filmi de sinema severlerin merak konusu oldu. İşte, ve oyuncuları hakkında merak edilenler!

    Buz Depremi filmi oyuncuları kim? Buz Depremi filmi konusu nedir?

    filmi konusu nedir? oyuncuları kim? Bilimkurgu türündeki film bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sinema izleyicileri de bu filmlerin konularını ve oyuncu kadrolarını merak ediyor. Peki, nedir? Buz Depremi oyuncuları kimdir? İşte Buz Depremi filminin künye bilgileri!

    BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU

    Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

    BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

    Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

    Buz Depremi Türü: Bilim Kurgu

    Buz Depremi Yönetmeni: Paul Ziller

    Buz Depremi Senaristi: Paul Ziller , David Ray

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