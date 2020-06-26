ALEYNA TİLKİ KİMDİR?



Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2014 yılında Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır. Yarışmada, Gesi Bağları isimli şarkıyı seslendirmiş ve tüm jürilerden tam not almıştır. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başlamıştır.



Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı ve YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını aldı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Aleyna Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayınladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. 2018 yılında Emrah Karaduman ile birlikte Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum klibini çekti.