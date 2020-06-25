Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa evli mi?

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa evli mi? Survivor adasında mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar adada kalmak ve yarışmayı kazanmak için oyunlarda var gücüyle mücadele ediyor. Peki yarışmalarda dikkat çeken isimlerden birisi olan Survivor Nisa kimdir? İşte Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilen bilgiler!

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.