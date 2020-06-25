Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa evli mi?

Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa evli mi? Survivor adasında mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar adada kalmak ve yarışmayı kazanmak için oyunlarda var gücüyle mücadele ediyor. Peki yarışmalarda dikkat çeken isimlerden birisi olan Survivor Nisa kimdir? İşte Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR SERCAN VE NİSA ARASINDA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…