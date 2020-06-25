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    • 25.06.2020 18:22
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    • 25.06.2020 18:22
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    kimdir? kaç yaşında, nereli? ?

    kimdir? kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. , kaç yaşında, nereli? ? Survivor adasında mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar adada kalmak ve yarışmayı kazanmak için oyunlarda var gücüyle mücadele ediyor. Peki yarışmalarda dikkat çeken isimlerden birisi olan dir? İşte Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilen bilgiler!

    Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli? Survivor Elif eşi kim?

    kimdir? kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen programlarından birisi olan Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Programın takipçileri de yarışmacıların özel hayatları hakkında araştırma yapıyor. Son günlerin dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan ? dir kaç yaşında nereli? İşte detaylar…

    ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

    Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

    Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

    SURVİVOR ELİF EŞİ KİMDİR?

    Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.

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