Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli? Survivor Elif eşi kim?

Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif eşi kim? Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen programlarından birisi olan Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Programın takipçileri de yarışmacıların özel hayatları hakkında araştırma yapıyor. Son günlerin dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kimdir kaç yaşında nereli? İşte detaylar…

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF EŞİ KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.