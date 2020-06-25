Survivor'da bu akşam Skoda araba ödülü heyecanı yaşandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar annelerinin kendileri hakkındaki sorulara verdiği cevapları tahmin etmeye çalıştı. İzleyiciler büyük bir heyecanla ödülü kimin kazanacağını merak ederken programı takip edemeyenler ise Survivor araba ödülü kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Sorunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.