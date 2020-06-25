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    • Magazin
    • 25.06.2020 23:02
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    • 25.06.2020 23:02
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    ? 'da bu akşam Skoda araba ödülü çok konuşuldu!

    'da bu akşam Skoda araba ödülü çok konuşuldu. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir araba ödülü mücadelesi verildi. Survivor'da bu akşam gerçekleştirilen yarışı kazanan yarışmacıya Skoda Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. Keyiflerin anların yaşandığı sorulara en çok doğru cevabı kimin verdiği merak ediliyor. Peki, ? İşte merak edilenler...

    Survivor'da arabayı kim kazandı?

    Survivor'da bu akşam Skoda araba ödülü heyecanı yaşandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar annelerinin kendileri hakkındaki sorulara verdiği cevapları tahmin etmeye çalıştı. İzleyiciler büyük bir heyecanla ödülü kimin kazanacağını merak ederken programı takip edemeyenler ise Survivor araba ödülü kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı.

    SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

    Sorunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    1.5 TSI 150 PS ACT DSG

    2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

    Silindir Sayısı 4 4
    Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
    Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

    Maks. güç
    [Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
    Maks. tork
    [Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

    Model Yılı: 2020
    Araç Türü: Binek
    Segment: D
    Gövde Tipi: SUV
    Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
    Donanım Paketi: Prestige
    Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya

    MOTOR

    Yakıt Tipi: Benzin
    Silindir Hacmi: 1498 cc
    Silindir Adedi: 4
    Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
    Besleme Tipi: Turbo

    SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
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