Survivor araba ödülü kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor'da ödül olarak bu akşam kazanan yarışmacıya Skoda'nın Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. Yarışma programında yaşanan bu gelişmelerin ardından arabanın özellikleriyle beraber 25 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor.
SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya
MOTOR
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7