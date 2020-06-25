Survivor araba ödülü kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor'da ödül olarak bu akşam kazanan yarışmacıya Skoda'nın Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. Yarışma programında yaşanan bu gelişmelerin ardından arabanın özellikleriyle beraber 25 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.