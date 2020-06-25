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    • Magazin
    • 25.06.2020 21:41
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    • 25.06.2020 21:41
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    kim kazandı? 25 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam gerçekleştirilen yarışı kazanan yarışmacıya Skoda Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. İzleyiciler büyük bir heyecanla ödülü kimin kazanacağını merak ederken programı takip edemeyenler ise kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Ödülü hangi yarışmanın kazandığı merak ediliyor. Peki, 25 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler...

    Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

    Survivor araba ödülü kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor'da ödül olarak bu akşam kazanan yarışmacıya Skoda'nın Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. Yarışma programında yaşanan bu gelişmelerin ardından arabanın özellikleriyle beraber 25 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

    SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    1.5 TSI 150 PS ACT DSG

    2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

    Silindir Sayısı 4 4
    Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
    Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

    Maks. güç
    [Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
    Maks. tork
    [Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

    Model Yılı: 2020
    Araç Türü: Binek
    Segment: D
    Gövde Tipi: SUV
    Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
    Donanım Paketi: Prestige
    Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya

    MOTOR

    Yakıt Tipi: Benzin
    Silindir Hacmi: 1498 cc
    Silindir Adedi: 4
    Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
    Besleme Tipi: Turbo

    SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 7
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