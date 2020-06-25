BİRKAN SOKULLU KİMDİR?



Birkan Sokullu kimdir, Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu.

Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkms production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

2012 yılında "Uçurum" dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2014 yılının Şubat ayında ekranlarda olacak olan "Kurt Seyt & Shura" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Aslı Enver ile evlendi.