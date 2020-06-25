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    • 25.06.2020 12:56
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    • 25.06.2020 12:56
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    : Alişan'ın aracının ı neden koptu? ?

    Ünlü şarkıcı ile dün herkesi şoke etti ve korkuttu. Ailesiyle birlikte uzun yola çıkan Alişan'ın aracının ı neden koptu? Bariyerlere çarpıp devrildikten sonra metrelerce sürüklenen arabadan çıkan Alişan ve ailesinin sağlık durumu nasıl? Yaşanan bu trafik kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken gündemde sıkça ? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılmaya başlandı. Araba sahipleri AKS kontrollerine daha fazla önem vermeye başladı.

    Alişan kaza haberi: Alişan'ın aracının aksı neden koptu?

    Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, oğlu Burak ve yabancı uyruklu bakıcısı ile birlikte İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi ve ölümden döndü. "Verilmiş sadakamız varmış" diyen Alişan arabanın aksının koptuğunu söylerken şaşkınlığını gizleyemedi. Bu olay sonrasında ak nedir, arabanın aksı nerede nasıl kopar gibi daha pek çok sorunun yanıtını arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. Arabadaki çok önemli olan aks, hayati öneme sahiptir. İşte tüm bilgiler…

    AKS NEDİR?

    AKS yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.
    Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır. Aks keçeleri, aks kovanına monte edilir ve aks kovanı ile aks mili arasındaki yağın sızmasını engeller. Aks körükleri ise aksın iç ve dış bölümünde yer alır. Dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin girmemesini sağlar.

    AKS KOPMASI NEDEN OLUR? AKS NEDEN KOPAR?

    Aracın tüm yükünü taşıyan ve güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri olan aksın arızası tehlikeli bir durumdur. Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgenin taş ve odun gibi sert cisimlere denk gelmesi aksa zarar verebilir. Bu tür darbeler aksların kırılmasına kopmasına neden olabilir. Her aracın yük taşıma kapasitesi farklıdır, fazla yük sebebiyle aks baskılanır ve bozulabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Aks kopması frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.
    Haberler Magazin Alişan kaza haberi: Alişan'ın aracının aksı neden koptu? Arabanın aksı nerede nasıl kopar?
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