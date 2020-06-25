GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Alişan ile Buse Varol çiftinin çocuklarının yabancı uyruklu bakıcısı da tedavisinin ardından taburcu edildi.



