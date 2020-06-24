Çarşamba günleri ekranlara damgasını vuran ve yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman'da bu hafta ortalık iyice karışacak ve Osman Bey fedailerle mücadele edecek. Dizide yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitlerken bomba bir transfer iddiası gündeme geldi. Survivor 2020'de Ünlüler takımına damgasını vuran Mert Öcal'ın yeni sezonda diziye katılacağı konuşuluyor. Daha önce birçok projede yer alan ismin Kuruluş Osman'a katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

MERT ÖCAL KURULUŞ OSMAN KADROSUNA MI KATILIYOR?

Survivor 2020'ye yakın bir süreçte veda eden Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'a katılacağına dair yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak dizinin yapımcı şirketi ve yayıncı kuruluşundan konu hakkında açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.