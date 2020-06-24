Alişan eşi Buse Varol kimdir? Alişan eşi kimdir? Alişan kaza son dakika eşi çocuğu son durum nedir?

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Anne- babası ayrı olan Buse Varol'un bir erkek kardeşi var. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden tamamladıktan sonra kısa bir süre stajyer öğretmenlik yaştı. 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ancak kariyerine oyunculukla devam etme kararı aldı. Buse Varol, şimdilerde ise yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde tanıştığı Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Burak 13 Şubat 2019 tarihinde dünyaya geldi.

İlk dizisi "Tozlu Yollar"da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, "Arka Sokaklar" Dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı. Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterine hayat verdi. Daha sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna dahil oldu. Alişan'ın bu dizisin çekimlerinde yaptığı evlilik teklifi uzun süre konuşuldu.