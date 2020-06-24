Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir? Bu akşam televizyonlarda izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi Aşk Geliyorum Demez konusu ve oyuncuları merak edildi. Aşk Geliyorum Demez filmi nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU

Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa'da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.