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    • Magazin
    • 24.06.2020 18:31
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    • 24.06.2020 18:31
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    konusu nedir? kimdir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yerli film oyuncuları kimdir? konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bergüzar Korel’in yer aldığı ve oyuncuları da merak ediliyor. Aşk Geliyorum Demez nerede çekildi sorusuna da yanıt aranıyor. İşte, Aşk Geliyorum Demez filmi hakkında merak edilen bilgiler!

    Aşk Geliyorum Demez konusu nedir? Aşk Geliyorum Demez oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Bu akşam televizyonlarda izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi ve oyuncuları merak edildi. nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

    AŞK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU

    Aşk Geliyorum Demez filmi, Mahmutpaşa'da bir han esnafının hikayesini anlatır. Tolgahan Sayışman (Ali) handaki esnaflardan birinin oğludur. Ali, oldukça yakışıklı ve çapkın bir delikanlıdır. Bergüzar Korel (Gözde) ise esnafın çalıştığı hanı satın alan zengin müteahhidin, yardımsever, doğaya ve hayvanlara düşkün kızıdır. Müteahhit, esnafın çalıştığı hanı satın alır ve orayı yıkıp alışveriş merkezi yapmaya karar verir. Han esnafının bir an önce hanı boşaltmasını isteyince esnaf birleşerek bir plan yapar ve Ali'den Gözde'yi etkileyerek hanı kurtarmasını ister. Bir yardım gecesinde tanışan Ali ve Gözde birbirlerinden çok etkilenirler. Esnafın da yardımıyla yapılan planlarla komik ve romantik bir hikaye başlar.

    AŞK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMDİR?

    Filmin oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Bergüzar Korel, Zeki Alasya, Altan Erkekli, Sarp Apak, Altan Gördüm, Ömür Arpacı, Müfit Aytekin, Kemal İnci, Yılmaz Gruda gibi isimler bulunuyor.

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