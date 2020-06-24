Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 24 Haziran Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu sorusunun yanıtı bu akşam bireysel olarak verilen mücadelenin ardından belli oldu. İzleyiciler şimdi yeni takımları ve kaptanlarını merak ediyor. Kaptanlık oyununun ardından yeni takımlar erzak oyununda karşı karşıya geldi.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9