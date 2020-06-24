Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 24 Haziran Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu sorusunun yanıtı bu akşam bireysel olarak verilen mücadelenin ardından belli oldu. İzleyiciler şimdi yeni takımları ve kaptanlarını merak ediyor. Kaptanlık oyununun ardından yeni takımlar erzak oyununda karşı karşıya geldi.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.