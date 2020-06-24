Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sezon finalinde Osman Bey'in Sofia ve Kulucahisar Kalesi üzerine kurduğu planlar heyecanın dozunu artırdı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayında mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.