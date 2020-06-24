Survivor Evrim, Sercan ve Nisa'nın eleme potasında olduğu bu hafta üç isimden en düşük SMS oyu alan Evrim Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Adı söylendiğinde çok fazla şaşırmayan yarışmacının veda konuşması da dikkat çekti. Peki elenen Evrim Keklik neler söyledi? Uzun zamandır mücadele veren fakat Survivor birincisi olamadan elenen yarışmacının bilgilerini derledik.
"GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK"
Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik son kez duygularını paylaştı. Evrim şunları söyledi; "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR EVRİM ADAYA VEDA ETTİ!