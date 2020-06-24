"GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK"



Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik son kez duygularını paylaştı. Evrim şunları söyledi; "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"





SURVİVOR EVRİM KİMDİR?



Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı: