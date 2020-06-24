Doya Doya Moda bugün de moda severleri ekrana kilitledi. Gündüz kuşağının sevilen yarışmasında finale doğru yaklaşırken en iyi olma çabaları da artıyor. Doya Doya Moda büyük ödülü de açıklandı. Birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek. Peki hafta ortasında Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Cuma günü haftanın elemesi yapılacak ve kalan isimler final için yarışacak.
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU BELLİ OLDU!
Doya Doya Moda Betül 14 puan ile haftanın birincisi oldu.
Emel: 8
Hanzade:11
Su:6
Sündüz:6
Gamze:13
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (19 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Su, Gamze ve Büşra girdi. Su potadan kurtulan ilk isim oldu. Elenen kişi Büşra oldu.
DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.