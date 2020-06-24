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    • 24.06.2020 18:39
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    • 24.06.2020 18:39
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak yerli film oyuncuları kimdir? Kutsal Damacana 3 filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kutsal Damacana 3 nerede çekildi sorusuna da yanıt aranıyor. İşte, Kutsal Damacana 3 filmi hakkında merak edilen bilgiler!

    Kutsal Damacana 3 oyuncuları kimdir? Kutsal Damacana 3 konusu nedir?

    konusu nedir? kimdir? Bu akşam televizyonlarda izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi ve oyuncuları merak edildi. Kutsal Damacana 3 filmi nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

    KUTSAL DAMACANA 3 KONUSU

    Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo'nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula'nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo'dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.

    KUTSAL DAMACANA 3 OYUNCULARI

    Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Şahin Irmak, Sinan Bengier, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer alıyor.

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