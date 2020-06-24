Kutsal Damacana 3 oyuncuları kimdir? Kutsal Damacana 3 konusu nedir?

Kutsal Damacana 3 konusu nedir? Kutsal Damacana 3 oyuncuları kimdir? Bu akşam televizyonlarda izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi Kutsal Damacana 3 konusu ve oyuncuları merak edildi. Kutsal Damacana 3 filmi nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

KUTSAL DAMACANA 3 KONUSU

Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo'nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula'nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo'dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.

KUTSAL DAMACANA 3 OYUNCULARI

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Şahin Irmak, Sinan Bengier, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer alıyor.