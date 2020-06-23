SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.