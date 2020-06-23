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    • 23.06.2020 19:33
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    • 23.06.2020 19:33
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    kimdir? Eleme adayı kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatı

    Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı bir arada yaşanacak. Bilindiği üzere eleme adayları Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve dün akşam da oldu. Programı yakından takip eden izleyenler özellikle bu saatlerde kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Eleme adayı Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatı

    Survivor Sercan Yıldırım kimdir?

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Sercan Yıldırım bu akşam eleme adaylarından birisi oldu. Futbol kariyeriyle dikkat çeken Sercan Yıldırım'ın hayatı programın yayınlandığı saatlerde merak ediliyor. İzleyiciler hayatı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, Survivor Sercan kimdir? Eleme adayı Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

    5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

    2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.

    CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

    KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM

    MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
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