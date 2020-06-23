Heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı bir arada yaşanıyor. Ayrıca adaya kimin veda edeceği merak konusu. Bilindiği üzere eleme adayları cumartesi akşamı Evrim Keklik, pazar akşamı Nisa Bölükbaşı ve dün akşam da Sercan Yıldırım oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Haziran Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele şu an devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
KIRMIZI TAKIM: 8
MAVİ TAKIM: 6
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.