Heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı bir arada yaşanıyor. Ayrıca adaya kimin veda edeceği merak konusu. Bilindiği üzere eleme adayları cumartesi akşamı Evrim Keklik, pazar akşamı Nisa Bölükbaşı ve dün akşam da Sercan Yıldırım oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Haziran Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele şu an devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

KIRMIZI TAKIM: 8

MAVİ TAKIM: 6