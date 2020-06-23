AROG filmi konusu nedir? AROG oyuncuları kimdir? AROG filmi nerde çekildi?

AROG konusu nedir? AROG oyuncuları kimdir? Bu akşam televizyonlarda izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi AROG konusu ve oyuncuları merak edildi. AROG filmi nerede çekildi? Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

AROG KONUSU

Gora gezegeninde yaşadığı maceranın ardından sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif, mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.

Dünyada yaşam, kusursuz şekilde sürerken, Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'den intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek... Logar'ın kusursuz planı sayesinde 1 milyon yıl önce yaşayanlar da Arif ile tanışma fırsatına sahip olacaklardır.