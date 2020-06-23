Survivor Nisa yarışmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sercan'ın ismini söylemesi üzerine eleme adayı olarak çıkan Nisa ile Sercan arasında gerilim yükseldi ve eski defterler açıldı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran ve hala çok konuşulan bu olaydan sonra Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında gibi hayatına dair tüm bilgiler merak ediliyor. Haberimizden tüm bilgilere ve Survivor ada konseyinde yaşananlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NİSA SEBEBİ İNTİKAM DEDİ!
Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.
Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi.
"ZARAR GÖRMESİN İSTEDİM AMA ZARAR GÖREN BEN OLMUŞTUM"
Bir sonraki gün ada konseyinde Survivor Sercan: "Hep koruyucu ben oldum. Zarar görmesin istedim ama zarar gören ben olmuştum. Ama o son raddede olaylar kapanmışken ben kendi içimde kapatmışken tekrar ben ben peşinden koşuyormuşum gibi göstermesi beni üzdü, etkiledi de.
Çünkü yediremedim kendime, asla peşinden koşan ben olmadım o da olmadı ama asla tek taraflı yaşanmadı hiçbir şey. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Keşke olaylar tamamen kapalı kalsaydı. Benim de bir duruşum gururum var. Olaylara şahit olan birçok arkadaşım var burada olmayan. Aycan, Aşkım gibi burada da Cemal Can var.
Yani anlatacaklarım bu kadar. Birçok not da var göstermek istemiyorum ama yanımda. Söyleyeceklerim bu kadar, keşke kapansaydı bu saçma açıklamayı da yapmasaydım bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben hiçbir zaman bir anda bunu istemedim, hep koruyucu taraf böyle kalsaydı. Söyleyeceklerim bu kadar."
SURVİVOR NİSA NELER SÖYLEDİ?
Bu sözlerin üzerine tekrardan konuşan Survivor Nisa: "Öncelikle intikam olayı buradan çıktığında değildi. Son oyunlarda çünkü sürekli Cemal Can ile benim üstüme geliyordu. Diyordu ki sizin bu davranışlarla şampiyonluğa gidiyorsunuz farkında değilsiniz belki ama böyle çocukça davranışların Survivor'da işi yoktur. Aslında bu konuyla alakalıydı. Peki. Bu konuyu tekrar çıkarttığı için okey. Yani!
Ya boşver, söylemeyelim..."
SURVİVOR SERCAN VE NİSA ARASINDA DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
Survivor yarışmasında programın ilk günlerinde futbolcu Sercan'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri ile başlayan aşk iddialarının ardından Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği iddia edilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Sercan Yıldırım'ı reddeden Nisa onu abisi olarak gördüğünü dile getirmişti…
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.