Survivor Nisa yarışmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sercan'ın ismini söylemesi üzerine eleme adayı olarak çıkan Nisa ile Sercan arasında gerilim yükseldi ve eski defterler açıldı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran ve hala çok konuşulan bu olaydan sonra Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında gibi hayatına dair tüm bilgiler merak ediliyor. Haberimizden tüm bilgilere ve Survivor ada konseyinde yaşananlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİSA SEBEBİ İNTİKAM DEDİ!



Kendisini eleme adayı gösteren Sercan'a ateş püsküren Nisa; bunun nedeninin "intikam" olduğunu dile getirdİ.

Eleme konseyinde Evrim'in ardından ikinci aday olan Nisa, "Benim ismini söyleyeceğini tahmin ediyordum İlk fırsatta bunu yapacaktı." diyerek geçmişte yaşananlardan dolayı Sercan Yıldırım'ın intikam aldığını söyledi.